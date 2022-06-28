لندن تدرس اقتراح اسكتلندا تنظيم استفتاء للاستقلال

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن رئيس الوزراء يعتقد أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن استفتاء على استقلال اسكتلندا، لكن الحكومة ستبحث بتعمق اقتراح رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن.

وأضاف المتحدث للصحفيين "موقفنا لم يتغير. أولوية الحكومتين البريطانية والاسكتلندية يجب أن تكون العمل معاً، والتركيز على القضايا التي نعلم أنها تهم الناس في مختلف أرجاء البلاد".

وتابع "وبما أن رئيسة الوزراء اتخذت قراراً. لذلك، سندرس جيداً تفاصيل الاقتراح وستحدد المحكمة العليا الآن ما إذا كانت ستقبل إحالة ممثل القضاء في اسكتلندا الأمر إليها".

المصدر: رويترز