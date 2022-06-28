الإعدام بحق 10 أشخاص ادينوا بالإرهاب في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام عشرة أشخاص ادينوا بالإرهاب وتشكيل مجموعات مسلحة في القاهرة والجيزة، واستهداف قوات الشرطة، حسب ما قال مسؤول قضائي. وأوضح المسؤول "عاقبت محكمة جنايات القاهرة 10 متهمين بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان". وأضاف أنهم ادينوا "بالاشتراك مع آخرين" في الفترة ما بين عامي 2013 و2015 "في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم قتل وتخريب عمدي بغرض إرهابي". كما أنهم متهمون بـ"الشروع في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من قوات الأمن" و"تهديد موظفين عموميين بغرض منعهم عن أداء عملهم" و"تشكيل تنظيم غير شرعي الغرض منه تعطيل أحكام الدستور وعمل مؤسسات الدولة". ويستطيع المتهمون الطعن بهذا الحكم. وحوكم 215 متهما في هذه القصية التي بدأت جلساتها في العام 2015. وإضافة إلى أحكام الإعدام العشرة، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين 25 عاما و10 سنوات على 154 متهما وقضت ببراءة 43 متهما.