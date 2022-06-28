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ليتوانيا تحظر واردات الغاز من روسيا
منشأة لتخزين الغاز الطبيعي
28 يونيو 2022 19:17

قرر البرلمان الليتواني، اليوم الثلاثاء، حظر واردات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ليتوانيا.
ومرر مجلس الشعب الليتواني بالإجماع التعديلات القانونية التي تحرم الموردين من الدول التي تمثل تهديدا للأمن القومي من الوصول إلى النظام الليتواني لنقل الغاز. كما لن يتمكنوا من استخدام محطة الغاز الطبيعي المسال في كلايبيدا.
وتنطبق استثناءات على الموردين الذين يضخون الغاز عبر ليتوانيا إلى جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق. وصارت كالينينجراد نقطة توتر ضمن التبعات الدبلوماسية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث لا يمكن إرسال مواد معينة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى هناك من باقي الأراضي الروسية.
وتشير البيانات الليتوانية الخاصة بالطاقة إلى توقف فيلنيوس تماما عن استيراد الطاقة من روسيا قبل شهر.
وكالينينجراد منطقة روسية لكن تفصل ليتوانيا بينها وبين روسيا.

المصدر: د ب أ
ليتوانيا
الغاز الروسي
الواردات
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