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حلف الناتو يوضح موقفه من الصين
ينس ستولتنبرج الأمين العام للناتو يدلي بتصريح على هامش قمة مدريد
28 يونيو 2022 19:04

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، موقفه من الصين على هامش قمته المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح ينس ستولتنبرج الأمين العام للناتو إن الحلف لا يعتبر الصين خصما ولكنه يشعر بالقلق إزاء علاقات بكين الوثيقة مع موسكو منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال ستولتنبرج في مدريد "لا نعتبر الصين خصما".
وأضاف أن الصين ستصبح قريبا أكبر اقتصاد في العالم وحلف الأطلسي بحاجة للتواصل معها بشأن قضايا مثل تغير المناخ. وأكد "لكننا نشعر بخيبة أمل من ... تقارب الصين وروسيا الآن بشكل أكبر من أي وقت مضى".

المصدر: وكالات
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرغ
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
الصين
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