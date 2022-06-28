لافروف يتحدث عن أثر الأسلحة الغربية على أزمة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن إرسال الدول الغربية مزيداً من الأسلحة إلى كييف من شأنه أن يطيل أزمة أوكرانيا.

وألقت روسيا باللوم مراراً على الغرب في إطالة أمد الأزمة، واستهدفت ضربات صاروخية مستودعات لتخزين أسلحة أرسلتها دول غربية إلى كييف.

ونفى لافروف، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى تركمنستان، أن تكون روسيا استهدفت مركزاً للتسوق أمس الاثنين في مدينة كريمنشوك الأوكرانية، حيث قتل 18 شخصاً على الأقل بعد ضربة جوية.

وقال لافروف للصحفيين، مكرراً ما ورد في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن المركز التجاري كان خالياً وقت اندلاع حريق نتيجة قصف روسيا لمستودع به أسلحة غربية بجوار مركز التسوق.

المصدر: وكالات