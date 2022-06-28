روسيا تضع شرطاً لإنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا

حددت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، شرطاً لإنهاء عمليتها العسكرية الحارية في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن العملية ستنتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيون.

وصرّح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أمام الصحفيين: «يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد. يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها، سينتهي كل شيء خلال يوم واحد».

لم يتم تحديد مهلة أو جدول زمني من الجانب الروسي، بحسب بيسكوف الذي أوضح: «نحن نتوجه بالنظر إلى تصريحات رئيسنا».

وأكد بيسكوف مجدداً أن «العملية العسكرية الخاصة تسير وفقاً للخطة».

تأتي تصريحات بيسكوف رداً على كلام أدلى به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام قادة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي طالبها «ببذل قصارى جهدها» لوضع حد للأزمة التي تشهدها أوكرانيا.

بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي من أجل «نزع السلاح» و«اجتثاث النازية» في أوكرانيا وحماية السكان الناطقين بالروسية فيها.

وأجرت روسيا وأوكرانيا جولات من التفاوض المباشر وعبر الفيديو. لكن مفاوضات السلام متوقفة منذ أسابيع.

المصدر: آ ف ب