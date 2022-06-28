روسيا توضح أسباب حريق مركز تجاري في أوكرانيا

أوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أسباب اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة كريمنتشوك الأوكرانية.

وقالت الوزارة إنها قصفت بالصواريخ مستودع أسلحة في المدينة وإن انفجار ذخيرة أدى إلى نشوب حريق في المركز التجاري القريب من المكان.

وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً أمس الاثنين في الهجوم.

ورفضت موسكو، اليوم الثلاثاء، الاتهامات باستهداف مدنيين بأنها مزاعم، وقالت إنها قصفت على نحو شرعي هدفاً عسكرياً في المدينة، مضيفة أن مركز التسوق غير مستخدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشرته على قناتها على مرقع تليجرام: «قصفت القوات الروسية مستودعاً في كريمنتشوك يضم أسلحة تشمل أسلحة جوية عالية الدقة. ونتيجة للضربة الدقيقة، أصيبت الأسلحة والذخائر غربية الصنع في المستودع».

وجاء في البيان: «تفجير ذخائر مخزنة لأسلحة غربية تسبب في نشوب حريق بمركز تجاري لا يعمل بالقرب من المستودع».

وقالت أوكرانيا إن الصواريخ الروسية أصابت مباشرة المركز التجاري، وإن نحو ألف شخص كانوا بالداخل وقت القصف.

واستمرت جهود الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، لاستخراج الناجين والجثث. ووردت أنباء عن إصابة العشرات ونقلهم للمستشفيات.

ونفت روسيا مراراً استهداف مناطق مدنية خلال عمليتها للعسكرية في أوكرانيا التي بدأت قبل أربعة أشهر. وتقول الأمم المتحدة إن 4700 مدني على الأقل قتلوا منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي.

المصدر: رويترز