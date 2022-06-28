أردوغان يعلق على طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أردوغان: إن تركيا تريد نتائج وليس كلمات رداً على مخاوفها.

وفي مسعى لإنهاء سياسة حياد استمرت عشرات الأعوام، طلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. لكنهما تواجهان معارضة من تركيا بسبب ما تقول إنه دعم البلدين لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

وعقدت تركيا محادثات مع البلدين وحلف شمال الأطلسي لمعالجة مخاوفها، وقدمت طلبات مكتوبة للمسؤولين في السويد وفنلندا. وقالت إن الرد على طلباتها لم يكن مرضياً وإنها ستعارض طلب انضمامهما للحلف، ما لم تلبِ الدولتان مطالبها.

وقال أردوغان، قبل المغادرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الإسبانية مدريد، إنه سيجتمع مع زعماء السويد وفنلندا والحلف لإجراء محادثات بشأن طلب الانضمام، مضيفاً أنه يتعين على البلدين أخذ مخاوف أنقرة في اعتبارهما للحصول على عضوية الحلف.

وأضاف للصحفيين في المطار: «سنعقد تلك المحادثات الرباعية وسنرى المدى الذي ستبلغه».

وتابع: «لا نريد كلمات جافة، وإنما نتائج».

واجتمع المتحدث باسم أردوغان ونائب وزير الخارجية مع مسؤولين سويديين وفنلنديين في بروكسل يوم الاثنين لإجراء مشاورات بشأن طلب العضوية قبل المحادثات الرباعية. وقال مسؤولون أتراك ودبلوماسيون غربيون إن من المستبعد تحقيق انفراجة في مدريد.

وقال أردوغان إنه سيشرح موقف تركيا للحلفاء في القمة وفي الاجتماعات الثنائية. وأضاف أنه تحدث إلى بايدن، صباح اليوم الثلاثاء، وسيجتمعان في وقت لاحق اليوم أو غداً الأربعاء بطلب من الرئيس الأميركي.

وأكد البيت الأبيض، في وقت لاحق، أن أردوغان وبايدن سيجتمعان في مدريد.

المصدر: رويترز