مصرع 49 سجيناً أثناء محاولة فرار في كولومبيا

لقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم وأصيب العشرات فجر الاثنين خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أفاد مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية "هناك حتى الآن 49 قتيلا" موضحا أن "الحصيلة أولية وقد ترتفع".



المصدر: آ ف ب