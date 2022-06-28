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مصرع 49 سجيناً أثناء محاولة فرار في كولومبيا
أفراد من الشرطة الوطنية الكولومبية
28 يونيو 2022 15:48
لقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم وأصيب العشرات فجر الاثنين خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أفاد مسؤول لوكالة فرانس برس.
وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية "هناك حتى الآن 49 قتيلا" موضحا أن "الحصيلة أولية وقد ترتفع".
المصدر: آ ف ب
سجناء
كولومبيا
سجن
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