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مستشار ألمانيا: قمة السبع أثبتت قوة الدول الديموقراطية
مستشار ألمانيا
28 يونيو 2022 15:24

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أثبتت قوة 
الدول الديموقراطية.

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن نتائج القمة أظهرت "القوة الكبيرة للتحالفات الديمقراطية".

وأضاف أن " إلماو كان جيدا للغاية بالنسبة لمجموعة السبع وللدول التي تعاونت هنا مع بعضها البعض" مشيرا إلى أن دول المجموعة استغلت الوقت بشكل جيد.

ورأى شولتس أنه كان من المهم أيضا ألا يقتصر الحضور على دول المجموعة وحسب حيث شاركت دول أخرى في القمة مثل الهند واندونيسيا والأرجنتين والسنغال وجنوب افريقيا.

وتحدث شولتس عن صياغة توافقات جديدة لافتا إلى أن الحوار كان " متكافئا لأن هذا مهم جدا جدا". 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أولاف شولتس
مجموعة السبع
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