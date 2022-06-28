الصين تعتزم خفض مدة الحجر الصحي للقادمين

تعتزم الصين تخفيف بعض قيودها الصارمة المفروضة على القادمين إلى البلاد لمواجهة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته شبكة " سي سي تي في" اليوم الثلاثاء مشيرة إلى خطط حكومية جديدة. وسوف يتعين على المسافرين القادمين للبلاد في المستقبل قضاء سبعة أيام في فندق للحجر الصحي بعد وصولهم بدلا من 14 يوما. وسوف يتبع ذلك " رقابة صحية" لمدة ثلاثة أيام في منازلهم. وكان في السابق يتعين على

المسافرين قضاء حجرا صحيا في المنزل لمدة سبعة أيام، مع اختلافات من مدينة لمدينة. ولم يتضح على الفور متى سوف يتم تطبيق الاجراءات، وما إذا كان سوف يتم تطبيقها في أنحاء البلاد.

ومازالت الصين تتبع استراتيجية عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات