الأربعاء 29 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قادة السبع يتعهدون تخصيص 5 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العالمي
خلال قمة قادة مجموعة السبع
28 يونيو 2022 13:16

قال مسؤول أميركي اليوم الثلاثاء إن قادة مجموعة السبع" جي 7" سوف يتعهدون بتخصيص 5 مليارات دولار لتحسين الأمن الغذائي العالمي .

وأكد المسؤول التوصل للاتفاق على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في جنوب ألمانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة سوف تقدم أكثر من نصف هذا المبلغ.

وأضاف أن هذه الأموال " سوف تدعم الجهود في أكثر من 47 دولة"، وتساعد في إنقاذ الأرواح عبر التدخلات الانسانية المباشرة" و " تعزيز مرونة الأنظمة الغذائية ومقاومتها حول العالم، خاصة في المناطق الأكثر ضعفا".

وتمنع الحرب في أوكرانيا، وهى الآن في شهرها الخامس، الحبوب من مغادرة موانئ أوكرانيا، وتجعل الطعام أكثر تكلفة حول العالم، حيث يحذر الخبراء ومنظمات المساعدات من مجاعات محتملة في مناطق بأفريقيا. وتلقي موسكو مسؤولية أزمة الغذاء على العقوبات الغربية. 

المصدر: وكالات
الأمن الغذائي
ألمانيا
مجموعة السبع
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
عربي ودولي
أميركا تكثف جهود مكافحة جدري القرود
اليوم 08:06
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
دنيا
ميزة جديدة لـ"إنستجرام".. تلزمك بتقديم إجابة صادقة
اليوم 08:02
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
عربي ودولي
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
اليوم 07:59
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
عربي ودولي
في كلمته لمجلس الأمن.. زيلينسكي يطالب باتخاذ إجراءات ضد روسيا
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©