احدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 541.39 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و740 ألفا و188 حالة، بحسب إحصاء "رويترز". وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

المصدر: وام