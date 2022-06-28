قتلى وإصابات في اصطدام قطار بشاحنة بولاية ميسوري الأميركية

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 50 آخرون على الأقل عندما اصطدم قطار كان متجها من لوس أنجليس إلى شيكاجو بشاحنة بعد ظهر الاثنين في ولاية ميسوري الأميركية.

وكان اثنان من القتلى على متن قطار ساوث ويست تشيف، والآخر كان في الشاحنة، حسبما قال جاستن دان من دورية الطرق السريعة في ولاية ميسوري، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز". وقال مسؤولون إن القطار الذي كان يقل 243 راكبا و12 من أفراد الطاقم اصطدم بشاحنة كانت تعيق معبرا عاما جنوب غرب ميندون بولاية ميسوري. وأدى الاصطدام إلى خروج ثماني عربات وقاطرتين عن مسارهما. وأصيب ما لا يقل عن 50 شخصا بجروح وكانت هناك "وفيات متعددة" بعد الحادث ، وفقا لإريك ماكنزي، مدير منطقة إسعاف مقاطعة تشاريتون، التي تعمل بالقرب من ميندون. وقال إنه لم يتمكن من تأكيد عدد الأشخاص الذين قتلوا. وقال مسؤولون إن عشرات الجرحى من موقع الحادث بدأوا في التدفق إلى المستشفيات المحلية وإن بعضهم نقل جوا في حالة حرجة.

وجاء الحادث بعد يوم من اصطدام قطار آخر تابع لشركة أمتراك بسيارة في الخليج الشرقي في كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وفي ذلك الحادث، كان على متن القطار 85 شخصا وكان القطار متجها من ستوكتون إلى مارتينيز عندما وقع الاصطدام. وقال مسؤولون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين ركاب القطار وطاقمه.

المصدر: وكالات