الأربعاء 29 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
العثور على جثث 46 شخصاً داخل شاحنة في تكساس الأميركية
العثور على جثث 46 شخصاً داخل شاحنة في تكساس الأميركية
28 يونيو 2022 07:17

عثرت السلطات داخل شاحنة في ولاية تكساس الأميركية على جثث 46 شخصاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة عدّة، في فاجعة هجرة جديدة محتملة لا سيّما وأنّ الشاحنات تعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة.

وأوردت قنوات تلفزيونية عديدة في سان أنتونيو، المدينة الواقعة على بُعد 240 كلم من الحدود مع المكسيك والتي ضُبطت فيها الشاحنة، هذه الحصيلة نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الأمن وفرق الإسعاف.

المصدر: وكالات
جثث
الهجرة
تكساس
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
عربي ودولي
أميركا تكثف جهود مكافحة جدري القرود
اليوم 08:06
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
دنيا
ميزة جديدة لـ"إنستجرام".. تلزمك بتقديم إجابة صادقة
اليوم 08:02
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
عربي ودولي
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
اليوم 07:59
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
عربي ودولي
في كلمته لمجلس الأمن.. زيلينسكي يطالب باتخاذ إجراءات ضد روسيا
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©