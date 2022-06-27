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مصر ولبنان يعزيان الأردن في ضحايا تسرب الغاز بالعقبة
مصر ولبنان يعزيان الأردن في ضحايا تسرب الغاز بالعقبة
28 يونيو 2022 01:04

أعربت مصر عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة، أدى إلى 12 وفاة وإصابة 260 آخرين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن مصر تقدم أصدق التعازي لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وأكدت مصر، بحسب البيان، على وقوفها مع حكومة وشعب الأردن في هذا المُصاب الأليم.

وعلى الصعيد نفسه، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان نجيب ميقاتي، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، لتقديم التعازي في ضحايا تسرب الغاز بميناء العقبة جنوبي الأردن.

كما أبدى ميقاتي أسفه لحادثة تسرّب الغاز في ميناء العقبة، والذي أدى إلى سقوط عدد من الوفيات وإصابة العشرات بجروح، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وأعرب ميقاتي خلال الاتصال عن "تضامن لبنان مع الأردن في هذه الحادثة الأليمة".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "إننا نعبر عن تضامننا مع الأردن، ملكا وحكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم ونتقدم بالتعزية من ذوي الضحايا، ومتمنين الشفاء للجرحى".

وكان ميناء مدينة العقبة جنوبي الأردن قد شهد، أمس الاثنين، حادث تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج من باخرة أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات
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