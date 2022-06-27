بوتين يبدأ اليوم رحلة خارجية

موسكو (وكالات)

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور، اليوم، طاجيكستان الجمهورية السوفييتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «من المقرر أن يقوم الرئيس بوتين بزيارة عمل لطاجيكستان».

ومن المتوقع بعد ذلك أن يحضر بوتين غداً قمة للدول المشاطئة لبحر قزوين في تركمانستان، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى في آسيا الوسطى.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا أعلنت 8 دبلوماسيين يونانيين «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، وأمهلتهم ثمانية أيام لمغادرة البلاد.

وأضافت الوزارة أنها استدعت السفير اليوناني للاحتجاج على ما سمته «مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما يشمل تزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية».