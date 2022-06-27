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«دول التعاون» تعزي الأردن في ضحايا الغاز وتعلن وقوفها بجانب عمّان
من ميناء العقبة
28 يونيو 2022 00:59

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية عقب حادث تسرب غاز من صهريج في ميناء العقبة، والذي أدى إلى مقتل 12 شخص وإصابة 260 آخرين.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له "عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج الغاز، الذي وقع اليوم وتسبب في وقع عدد من الوفيات والإصابات".

وأكد وقوف مجلس التعاون "مع الحكومة والشعب الأردني، في هذه اللحظات العصيبة، مقدما تعازيه ومواساته لأسر الضحايا".

 

المصدر: وكالات
الأردن
مجلس التعاون الخليجي
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