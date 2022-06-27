لبنان: ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة

بيروت (وكالات)

بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، الاستشارات النيابية غير الملزمة مع النواب لتأليف حكومة جديدة.

والتقي ميقاتي في مجلس النواب، الكتل النيابية والنواب المستقلين للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وتستكمل الاستشارات النيابية غير الملزمة اليوم الثلاثاء، وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف. وكُلّف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي. وعلى الحكومة، بعد التأليف، أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري. وأمس الأول، دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، إلى الإسراع في تشكيل حكومة وطنية لكي يتم التركيز فوراً على التحضير لانتخابات رئاسة البلاد التي يتعين أن تجرى قبل انتهاء ولاية رئيس البلاد أي قبل نهاية أكتوبر.