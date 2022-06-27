الأغذية العالمي يقلص مساعداته الإنسانية في اليمن إلى النصف

عدن (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقليص المساعدات الإنسانية في اليمن إلى النصف.

يأتي ذلك بحسب بيان للبرنامج الأممي في ظل النقص الحاد في التمويل، وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب التضخم المشهود على المستوى العالمي.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، عمل البرنامج على تقديم المساعدات الشهرية المتنوعة المنقذة للحياة، لما يزيد عن نصف السكان باليمن، أي لأكثر من 19 مليون شخص من بينهم نحو 13 مليوناً من الأشخاص الأكثر احتياجاً.

ولفت البرنامج إلى أنه في ظل الوقت الراهن يجد نفسه مضطراً إلى تقليص المساعدات المقدمة للأشد فقراً، موضحاً أنه سيتم تقليص المساعدات إلى ما دون 50 بالمائة من الاحتياجات اليومية لخمسة ملايين شخص من الأكثر احتياجاً، فيما سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم ثمانية ملايين مستفيد إلى نحو 25 بالمائة من احتياجاتهم اليومية.

وأضاف: «كما سيتم إيقاف أنشطة تعزيز القدرة على الصمود وسُبل كسب العيش والبرامج التغذوية وأنشطة التغذية المدرسية لأربعة ملايين مستفيد».

وأردف: «سيستمر تقديم المساعدات ضمن هذه الأنشطة والبرامج لنحو 1.8 مليون شخص فقط».