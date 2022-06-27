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اليمن يطالب المجتمع الدولي بإلزام «الحوثي» تنفيذ بنود الهدنة
اليمن يطالب المجتمع الدولي بإلزام «الحوثي» تنفيذ بنود الهدنة
28 يونيو 2022 01:05

عدن (الاتحاد)

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتنفيذ بنود الهدنة الأممية السارية دون تسويف، أو إدانتهم بشكل صريح.
واعتبرت الحكومة خلال جلسة لها في عدن مساء أمس الأول، أن رفض ميليشيات الحوثي للمقترح الأممي بعد أسابيع من التفاوض، يأتي في سياق ما وصفتها بـ«سياسة كسب الوقت»، التي تنتهجها الميليشيات وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالاً للهدنة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
واعتبرت الحكومة أن هذا السلوك غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق.
وتحدث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في الاجتماع، عن المسار السريع لوصول الدعم العربي المخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الأخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي، مؤكداً أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً مع السعودية للشروع في تمويل التسهيل النفطي.
كما تحدث عن الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح والأرز والتنسيق مع الدول المصدرة والتفاهمات التي تمت حتى الآن، والتعاون المشترك مع القطاع الخاص والمستوردين في هذا الجانب.

اليمن
الحكومة اليمنية
ميليشيات الحوثي
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