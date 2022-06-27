«التعاون الخليجي»: دعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلام في اليمن

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف أمس، دعم دول مجلس التعاون لجميع الجهود الأممية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في اليمن لتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.

وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان: إن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأضاف البيان، أنه جرت خلال الاستقبال مناقشة الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي ومخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية، التي عقدت أخيراً بمقر الأمانة العامة وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن والسعي الدائم لتعزيز الجهود كافة خليجياً وإقليمياً ودولياً لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.