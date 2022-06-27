الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«التعاون الخليجي»: دعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلام في اليمن
«التعاون الخليجي»: دعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلام في اليمن
28 يونيو 2022 01:07

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف أمس، دعم دول مجلس التعاون لجميع الجهود الأممية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في اليمن لتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.
وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان: إن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وأضاف البيان، أنه جرت خلال الاستقبال مناقشة الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي ومخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية، التي عقدت أخيراً بمقر الأمانة العامة وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن والسعي الدائم لتعزيز الجهود كافة خليجياً وإقليمياً ودولياً لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

مجلس التعاون الخليجي
الأمم المتحدة
اليمن
نايف الحجرف
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
الإمارات
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
اليوم 17:53
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:48
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©