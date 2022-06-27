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سلطان عمان والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية المتينة
سلطان عمان والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية المتينة
28 يونيو 2022 01:06

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على اعتزاز بلاده بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عُمان، لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.
وأجرى السيسي والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وذلك في مستهل جولة تشمل زيارة الرئيس المصري لعُمان والبحرين للتشاور والتنسيق بشأن القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، مثمناً مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العُماني المصري إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب السلطان هيثم بن طارق عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العُماني على كافة الصعد كافة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بعُمان في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص عُمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها زيادة الاستثمارات العُمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وقال الباحث في الشؤون العربية محمد حامد، إن العلاقات المصرية العُمانية تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعهدت مسقط بتقديم نصف مليار دولار في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد في شرم الشيخ 2015، مشيراً إلى رغبة عُمانية في إنشاء مدينة طبية في مصر وبنك استثماري مشترك خلال الفترة المقبلة.

سلطان عمان
سلطنة عمان
مصر
عبدالفتاح السيسي
السلطان هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
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