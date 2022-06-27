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الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك «أوندوف»
وفد الإمارات خلال التصويت في مجلس الأمن على تجديد ولاية قوة «اليوندوف» (من المصدر)
28 يونيو 2022 01:13

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن، قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أوندوف».وأقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية «أوندوف» في مرتفعات الجولان لمدة 6 أشهر.
وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2639، مدّد المجلس تفويض قوة «أوندوف» حتى 31 ديسمبر 2022.
ودعا المجلس في قراره «جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلّي عن جميع مواقع القوة».
كما دعا إلى «احترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة من دون عوائق». وحثّ الطرفين، السوري والإسرائيلي، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة.
كما أكد على «حياد القوة» وشجّع الأطراف على الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها.
وطالب المجلس أمين عام الأمم المتحدة بـ«التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة».
وأنشئت قوة «أوندوف» بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1974، ومهمّتها مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان.

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