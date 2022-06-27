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الحكومة الأردنية تطمئن المواطنين على الأوضاع بالعقبة
من ميناء العقبة
28 يونيو 2022

الاتحاد - أبوظبي

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الجهات المختصة تقوم حالياً بإجراء تعقيم وتطهير لمكان حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة.

وأضاف الشبول خلال حديثه للتلفزيون الأردني أن الجهات المختصة قامت بفرض طوق لمسافة 5 كم حول مكان الحادث لمنع أي احتمال لإصابات جديدة، مؤكداً بأنه لن يكون بعد ذلك أي آثار للحادثة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشار الشبول إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات حالياً 123 مصاباً، وأعلن أنه من المتوقع خروج المزيد من المصابين من المستشفيات خلال الساعات القادمة.

وأكد الشبول بأن الأمور تحت السيطرة، ولم يعد هنالك خطورة على العقبة وأهلها وزوارها، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يرافقه وزيرا الصحة والداخلية في الموقع حاليا، فيما تقوم الأجهزة المختصة بواجبها.

 

الأردن
انفجار
العقبة
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