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10 قتلى و40 جريحاً بضربة روسية على مركز تسوّق بأوكرانيا
من أوكرانيا
27 يونيو 2022 23:50

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب أكثر من 40 آخرين في ضربة صاروخية روسية الاثنين على مركز تجاري «مكتظ جداً» في وسط أوكرانيا أدت إلى احتراقه.

وقال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا، حيث تقع هذه المدينة التي كانت تُعد حوالي 220 ألف شخص قبل الحرب «قُتل عشرة أشخاص وأُصيب أكثر من 40 شخصا. هذا هو الوضع حالياً في كريمنتشوك بسبب الضربة الصاروخية».

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك «أطلق المحتلون صاروخاً على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا».

وأرفق زيلينسكي رسالته بمقطع فيديو يظهر النيران في مركز التسوق الذي تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، وعربات إطفاء وعشرات الأشخاص في الموقع.

بحسب سلاح الجو الأوكراني، فإن المركز التجاري أصيب بصواريخ مضادة للسفن من نوع «كي اتش 22» أطلقتها قاذفات تعمل من مسافة بعيدة من نوع تو-22 من منطقة كورسك الروسية.

المصدر: وكالات
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