دولة عربية تتجه لإنتاج الخبز من البطاطا!

شعبان بلال (القاهرة)

تدرس الحكومة المصرية إنتاج رغيف خبز من البطاطا كبديل عن القمح، وطرح الفكرة عالم مصري بمركز البحوث الزراعية على وزارة التموين كناتج أبحاث استمرت 20 عاما، في محاولة لمواجهة أزمة نقص القمح وزيادة الاستهلاك المحلي في ظل الأزمات العالمية.

وقال الباحث الدكتور عبد المنعم الجندي إنه يعمل منذ العام 1994 على إنتاج خبز من البطاطا لتكون بديلا للقمح المصدر الرئيس للخبز في مصر، وأنه عمل على دراسة 52 تركيبا وراثيا في رسالة الدكتوراة وتقييم التراكيب لإنتاج الخبز ومخبوزات أخرى لا تحتوي على جلوتين القمح.

وأوضح أستاذ تربية الخضر والنباتات الطبية المصري لـ"الاتحاد"، أنه توصل لخمسة أصناف منها "بطاطا الجنداوي" تحتوي على الصفات المرغوبة عمل فيها على تقليل السكر لكي تصلح لإنتاج الخبز، واستمر في العمل على هذه الأبحاث على مدار سنوات.

وأضاف الجندي أنه نجح في استنتاج خبز متميز عالي الجودة من البطاطا والقمح بنسب تراوحت من 35% إلى 65% بطاطا إلى دقيق قمح، ثم 40% إلى 60%، ثم 50% إلى 50%، نتيجة تجارب في محافظة الوادي الجديد (جنوب مصر)، وإنتاج أفضل وأجود أنواع الخبز في مصر.

وكان وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي قد أعلن أن الحكومة تدرس إنتاج رغيف خبز من البطاطا، وبالطبع تقوم كل الأبحاث على إنتاج رغيف بخلط مواد أخرى مع دقيق القمح.

وقد تأثرت مصر مثل بقية دول العالم من أزمة التوريد بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، خاصة وأن هاتين الدولتين تمثلان مصدراً رئيساً للقمح، واستوردت ما يزيد عن 6 ملايين طن من روسيا وحدها خلال العام 2021 .