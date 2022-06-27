25 قتيلاً بينهم 18 جندياً في اشتباكات بجنوب السودان

قُتل 25 شخصًا بينهم 18 جنديًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب السودان إثر اشتباكات بين قرويين وجنود جاءوا لاسترداد ماشية معتبرين أنها مسروقة، وفق ما ذكر زعيم في ولاية واراب (شمال) الاثنين.

ووقعت الاشتباكات التي بدأت يوم السبت واستمرت حتى ظهر الأحد في قرية والبيت في مقاطعة تونج الشمالية.

وأوضح وزير الاعلام بولاية واراب رينغ دينق لوكالة «فرانس برس» عندما جاء الجنود لاسترداد الماشية "حمل المدنيون السلاح وشرعوا في محاربة الجنود".

وأكد دينق مقتل "18 جنديا وسبعة مدنيين" مشيراً إلى أن عددا من الجنود ما زالوا في عداد المفقودين.

وندد بهذه الأحداث وناشد سكان المنطقة "عدم اعتبار الحكومة عدوا لهم".