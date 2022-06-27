السودان يتوعد إثيوبيا ويستدعي سفيره في أديس أبابا

قرر السودان، الاثنين، استدعاء سفيره في أديس أبابا والسفير الإثيوبي في الخرطوم، مدينا مقتل "سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني".

ودانت وزارة الخارجية السودانية في بيان "ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بتاريخ 22 يونيو 2022".

كما شرعت الخارجية السودانية "في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة"، بحسب البيان.

وأفاد بيان صدر الاثنين من مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بأن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان قام بزيارة إلى إحدى مناطق الفشقة الحدودية والتي تشهد نزاعاً بين السودانيين والإثيوبيين حول ملكية أراضيها.

ونقل البيان تشديد البرهان على أن «دماء الشهداء لن تضيع سدى ومؤكداً على أن الرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى».