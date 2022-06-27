الصين تعلن حالة تأهب قصوى لهذه الأسباب

أعلنت 8 مدن في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين اليوم عن تفعيل الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع وتعليق المدارس والسكك الحديدية المحلية تحسبا للعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " عن إدارة الأرصاد الجوية بالمقاطعة أنه من المتوقع أن تشهد لياونينغ أشد عواصف ممطرة هذا العام من الاثنين إلى الثلاثاء، والتي من المحتمل أن تتسبب في كوارث مثل السيول الجبلية والانهيارات الأرضية.

وأقامت إدارة الإطفاء والإنقاذ المحلية 116 نقطة استعداد في المناطق المعرضة للفيضانات، وتم حشد نحو ألف شخص للحراسة وتجهيز ما مجموعه 250 مركبة و150 قارباً.

واستمرت الأمطار الغزيرة في ضرب أجزاء من الصين، مما أدى إلى زيادة مناسيب الأنهار، التي تسببت في انهيارات أرضية، ودفع الناس إلى إعادة توطينهم في الأيام الأخيرة.

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين " الأحد " حالة التأهب الصفراء من التهديدات المناخية القاسية بما في ذلك العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في أجزاء كثيرة من البلاد ونصحت السلطات المحلية في هذه المناطق بالاستعداد للعواصف الممطرة والرعدية والرياح واليقظة لحدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية.