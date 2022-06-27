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رئيسة وزراء السويد: ملتزمون بمكافحة الإرهاب
رئيسة وزراء السويد: ملتزمون بمكافحة الإرهاب
27 يونيو 2022 21:21

قالت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، اليوم الاثنين، إن السويد ستواصل اتخاذ موقف صارم تجاه الإرهاب، ولن تكون ملاذاً آمناً للمتطرفين.
وأوضحت، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل، أن «السويد تدين الإرهاب بأشد العبارات الممكنة. نحن ملتزمون بشكل لا لبس فيه بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره».
وأضافت أن «موقفنا بشأن حزب العمال الكردستاني واضح تماماً. إنه مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبره السويد كذلك». وقالت إن تشريعات جديدة، وأكثر صرامة لمكافحة الإرهاب قيد التنفيذ.
وقالت «السويد ليست ولن تكون ملاذاً آمناً للإرهابيين. تعمل السلطات المعنية بشكل مكثف من أجل طرد الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديداً أمنياً - وهناك عدد كبير من الحالات التي يتم النظر فيها حالياً».

المصدر: وكالات
السويد
مكافحة الإرهاب
الإرهاب
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