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لهذا السبب.. موسكو تطرد دبلوماسيين يونانيين
لهذا السبب.. موسكو تطرد دبلوماسيين يونانيين
27 يونيو 2022 21:02

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة اليونان لدى موسكو، وتم التعبير لها عن الاحتجاج الشديد بسبب مسار المواجهة الذي تتبعه سلطات بلادها تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية: "في 27 يونيو، تم استدعاء سفيرة الجمهورية اليونانية لدى روسيا الاتحادية، يكاتيريني ناسيكا، والتي تم الإعراب لها عن الاحتجاج الشديد على مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما في ذلك إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية وإعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس في اليونان أشخاصا غير مرغوب فيهم".

كما أفاد البيان بأن السفيرة تلقت مذكرة مع إشعار حول إعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة روسيا في غضون ثمانية أيام.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى اليونان إن البلاد لم تعد مواتية للسياح الروس، لافتا إلى أن موجة معاداة روسيا لا تضعف، بل تغذيها قيادة البلاد.

المصدر: وكالات
روسيا
موسكو
اليونان
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