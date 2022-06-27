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«كارثة ميناء العقبة».. إخلاء جوي وأمر بإغلاق النوافذ
من ميناء العقبة
27 يونيو 2022 20:56

الاتحاد - أبوظبي

كشفت الأجهزة الأمنية في الأردن، تفاصيل «الكارثة» التي وقعت في ميناء العقبة، الاثنين، بتسريب غاز سام إثر سقوط صهريج كان يتم نقله، مما تسبب بحالات وفاة وإصابات.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية، عن تسجيل 12 وفاة و260 إصابة، حتى الآن، بتسرب غاز في ميناء العقبة.

وقال مصدر أمني، إن كوادر الأجهزة الأمنية ما زالت تمشط المنطقة، وأشار إلى عزل منطقة الحادثة وإخلاء الشاطئ الجنوبي، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

وأكد مصدر طبي، أنه يتم إرسال الحالات إلى 4 مستشفيات، بالإضافة إلى المستشفى الميداني. كما أعلنت مديرية صحة العقبة امتلاء مستشفيات المدينة، بعد وصولها إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.

ووفقاً للتلفزيون الأردني، دعا مدير صحة العقبة، سكان العقبة لإغلاق النوافذ والالتزام بمنازلهم.

وقام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية بتعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

وقال وزير الإعلام الأردني فيصل شبول: إنه يجري الإسناد لمدينة العقبة بالمعدات الطبية وأجهزة التنفس والكوادر البشرية من العاصمة عمان.

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