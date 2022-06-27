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السيسي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
السيسي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
27 يونيو 2022 17:12

الاتحاد - أبوظبي

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان مقدّمة مستقبلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص في زيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين. جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأضافت الوكالة أنه بعد استراحة قصيرة غادر الموكب المقلّ لجلالة السُّلطان وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية المطار السُّلطاني الخاص متوجّهًا إلى قصر العلم العامر لإجراء مراسم الاستقبال الرسمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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