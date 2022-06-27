حرب من نوع ثانٍ تستعر.. موسكو تحظر دخول 43 كندياً

حظرت روسيا الاثنين دخول 43 شخصية كندية إضافية إلى أراضيها، رداً على العقوبات التي أعلنتها أوتاوا ضد الروس لمعاقبة موسكو على هجومها في أوكرانيا.

تشمل هذه القائمة الجديدة التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية خصوصاً سوزان كوان رئيسة الحزب الليبرالي الكندي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء جاستن ترودو ومارك كارني الحاكم السابق لبنك كندا المركزي وإنكلترا. كما شملت العقوبات مسؤولين كباراً ومستشارين سياسيين وأعضاء في المجتمع المدني.

شجبت الخارجية الروسية «رهاب روسيا العدواني» لحكومة ترودو، وأوضحت أنه تدبير انتقامي ضد فرض أوتاوا في مايو «عقوبات جديدة على رجال أعمال روس وأفراد عائلاتهم».

مع القائمة الأخيرة، بات أكثر من 700 كندي ممنوعين من دخول روسيا منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا.