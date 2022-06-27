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تصريح مفاجئ لرئيس أوكرانيا بشأن انسحاب روسيا
تصريح مفاجئ لرئيس أوكرانيا بشأن انسحاب روسيا
27 يونيو 2022 16:41

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة لقادة مجموعة السبع "جي 7" المجتمعين لليوم الثاني في بافاريا اليوم الاثنين، حيث تتصدر تطورات الحرب واستيراد الحبوب وأعمال إعادة الإعمار أجندة المباحثات.

وقال زيلينسكي عبر تقنية الفيديو لنظرائه من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأميركية إنه يأمل أن تسحب روسيا قواتها قبل نهاية العام لتجنب القتال خلال أشهر الشتاء الباردة.

ويواصل القادة مباحثاتهم لليوم الثاني في القمة التي تستمر ثلاثة ايام في منتجع قصر إلماو، حيث يأملون في زيادة الضغط المشترك على روسيا لانهاء الهجوم وتخفيف التداعيات السلبية للحرب.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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