ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف حكومة جديدة

بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، الاستشارات النيابية غير

الملزمة مع النواب لتأليف حكومة جديدة. ويلتقي ميقاتي، في مجلس النواب، الكتل النيابية والنواب المستقلين للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وتستكمل الاستشارات النيابية غير الملزمة غدا الثلاثاء ، وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى يوم الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف. وكُلّف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب. وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي. وعلى الحكومة، بعد التأليف، أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.

المصدر: د ب أ