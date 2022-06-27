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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر
27 يونيو 2022 15:15

ارتفعت حصيلة الحرائق التي اندلعت في غابات بولاية سطيف شرقي الجزائر إلى 3 قتلى، الاثنين.
 
وذكرت مصادر محلية في ولاية سطيف أن هناك 18 شخصا أصيبوا من جراء الحرائق.

وكانت أرقام سابقة تحدثت عن سقوط قتيلين وإصابة 4 آخرين من جراء الحرائق المستعرة في الولاية.

وذكرت تقارير محلية أن الحرائق اندلعت مساء الأحد، في الأحراج القريبة من بلدية حربيل، غربي سطيف.


وأظهرت مقاطع فيديو تدخل قوات الجيش والأمن في عمليات الإخماد، حيث استخدمت المروحية في إخلاء الجرحى وإخماد الحرائق.

وقالت تقارير محلية إنه تم العثور اليوم على شخص مفقود محترقا، مما رفع حصيلة القتلى إلى 3.

وساهمت الرياح في تعقيد علمية إخماد الحرائق في المناطق الحرجية.

وقال والي سطيف، كمال عبلة، في تصريحات صحفية إن الرياح القوية والحرارة المرتفعة أدت إلى اتساع نطاق الحرائق.

المصدر: وكالات
الجزائر
حرائق الغابات
حريق غابات
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