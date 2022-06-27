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السيسي يبدأ جولة خارجية يزور خلالها سلطنة عمان والبحرين
عبدالفتاح السيسي
27 يونيو 2022 13:26

يبدأ الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، جولة خارجية يزور خلالها سلطنة عمان ومملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم ، بأن السيسي سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال الجولة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي 
والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. 

المصدر: وكالات
عبدالفتاح السيسي
البحرين
سلطنة عمان
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