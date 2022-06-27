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مقتل 6 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح شمال المكسيك
مقتل 6 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح شمال المكسيك
27 يونيو 2022 13:45

قتل ستة شرطيين الأحد في شمال المكسيك بعدما هاجمهم رجال مسلحون كانوا في شاحنات مصفحة على ما أعلنت سلطات مقاطعة نويفو ليون.

ووقعت المواجهات ليلا عندما استهدف مجهولون مدججون بالسلاح كانوا في حوالي عشر شاحنات مصفحة، عناصر الشرطة "وكان عددهم يفوق عدد زملائنا" على ما قالت دائرة شؤون الأمن في المقاطعة في بيان نشر عبر فيسبوك.

وأضاف البيان أن ستة عناصر من الشرطة قتلوا وجرح أربعة آخرون من دون أن يوضح إذا ما كان المهاجمون ينتمون إلى منظمة إجرامية من تلك التي تعيث فسادا في المنطقة الحدودية مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
المكسيك
الشرطة
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