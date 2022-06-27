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فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي كورونا
فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي كورونا
27 يونيو 2022 12:56

صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، بأن الأراضي الفلسطينية دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس "كورونا".

وحذرت الكيلة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، من أن الوضع الوبائي في فلسطين "بات مقلقا"، معلنة عن ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والادخال للمستشفيات، بحيث سجل يوم أمس الأحد نحو ألف إصابة في الضفة الغربية لوحدها.  وحثت الوزيرة على الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح، وأخذ جرعات اللقاحات خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة.

 وبحسب إحصائيات رسمية سجلت الأراضي الفلسطينية نحو 660 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينهم 5660 حالة وفاة.

المصدر: وكالات
فلسطين
كورونا
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