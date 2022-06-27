مسؤول أميركي: مجموعة السبع ستشدد العقوبات على روسيا

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الاثنين، إن دول مجموعة السبع التي تعقد قمة في ألمانيا ستشدد الخناق على الاقتصاد الروسي من خلال وضع "آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم". وأضاف المسؤول نفسه الذي طلب عدم كشف هويته أن هذه الدول "ستستمر بشكل منسق بتقليص إمكان حصول روسيا على الموارد الصناعية الحيوية" ولا سيما في مجال الدفاع مشددا على أن دول مجموعة السبع ستنسق في ما بينها "لاستخدام الضرائب الجمركية على المنتجات الروسية، بغية مساعدة أوكرانيا".

المصدر: وكالات