زيلينسكي سيطالب مجموعة السبع بمزيد من الأسلحة وبتشديد العقوبات على روسيا

يُطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خلال كلمته أمام زعماء مجموعة السبع في قمّتهم السنويّة في ألمانيا بمزيد من الأسلحة لبلاده وبتشديد إضافي للعقوبات الغربيّة على موسكو.

ومن المقرر أن يتحدّث زيلينسكي عبر الفيديو خلال اجتماع القوى الصناعيّة السبع الذي بدأ الأحد في قلعة إلماو عند سفح جبال الألب البافاريّة.

ويُريد الزعيم الأوكراني الذي سيشارك أيضًا في قمّة حلف شمال الأطلسي في مدريد اعتبارًا من الثلاثاء، الضغط على الزعماء السّبعة من أجل زيادة دعمهم لبلاده، غداة قصف الروسي على كييف. وأعلنت الدول الصناعيّة السبع (ألمانيا، فرنسا، الولايات المتّحدة، كندا، اليابان، إيطاليا وبريطانيا) في اليوم الأول للقمة أنّها ستوسع العقوبات ضد موسكو عبر فرض حظر على الذهب الروسي المستخرج حديثًا.





المصدر: وكالات