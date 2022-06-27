قتلى وعشرات الجرحى خلال فعالية مصارعة ثيران في كولومبيا

قال مسؤولون محليون إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 70 الأحد عندما سقط جزء من منصة في ساحة لمصارعة الثيران في بلدية إل إسبينا بوسط كولومبيا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قطاعا من المنصة ينهار في اتجاه الحلبة، حيث كان السكان المحليون يشاركون في مهرجان للركض مع الثيران. وقال حاكم مقاطعة توليما خوسيه ريكاردو أوروزكو لراديو بلو المحلي "في الوقت الراهن هناك أربعة قتلى.. امرأتان ورجل وقاصر".

وقال الميجور لويس فرناندو فيليز، مدير الدفاع المدني في المقاطعة إنه لم يبق أحد محاصرا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه تم العثور على العديد من الأشخاص المفقودين.

وقال فيليز "تم تجاوز حالة الطوارئ في موقع الحادث. أصيب أكثر أو أقل من 70 شخصا".

المصدر: وكالات