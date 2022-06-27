مصر تعلن موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كشف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، العميد خالد الحسيني، عن موعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الحسيني أن "جميع الوزارات موجودة في العاصمة بشكل نسبي لحين إتمام عملية الانتقال"، لافتاً إلى أن "الانتقال بشكل كامل للوزارات والموظفين سيكون بنهاية العام". وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عبر فضائية "الحدث اليوم"، ونقلتها "المصري اليوم"، أن «الحركة لا تهدأ في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب التنفيذ في الأحياء السكنية بداية من الحي السكني الأول وحتى الحي السادس تتراوح من 70 إلى 90%». وأشار المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة: «نسب التنفيذ في الحي الحكومي تجاوزت 98%، ونعمل على عملية الربط فيما يتعلق بالبنية التحتية الذكية». وأكد العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة: «جميع المشروعات في العاصمة الإدارية مستمرة ولم تتوقف وبلا انخفاض في معدلات الأداء»، مؤكدًا أن معدلات العمل في العاصمة تمضي بوتيرة متسارعة. وأضاف أن الانتقال بشكل كامل للوزارات والموظفين سيكون بنهاية العام، مشيرًا إلى أن الأهم من مشروع الحي الحكومي هو إنشاء محاور للوصول من وإلى العاصمة، مشددا على أهمية إتاحة وتأمين محاور النقل.

المصدر: وكالات