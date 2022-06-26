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قتيل وجرحى في عملية طعن في كندا
عناصر من الشرطة الكندية
27 يونيو 2022 00:27

لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مونتريال بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاما بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.

وأوضحت الشرطة في ثاني أكبر مدن كندا أنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 06,50 صباحا (10,50 ت غ) "بخصوص رجل في أزمة" في شقة بوسط مدينة مونتريال.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة وكذلك حارس عمارة حاول التدخل. توفي زوج الأم البالغ 72 عاما في مكان الحادث بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.

المصدر: وكالات
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