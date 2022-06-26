البرلمان العربي محذراً: انفجار «صافر» يهدد بكوارث وخيمة تتخطى آثارها اليمن

القاهرة (الاتحاد)

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن هنالك مؤشرات متفاقمة لمخاطر كارثية وشيكة قد تنجم من تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة مدينة الحديدة.

وحذّر العسومي، في بيان، من استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، ورفضها المتواصل منذ 6 أعوام، دخول فريق أممي لصيانة الخزان العائم وتفريغه قبل فوات الأوان. ولفت إلى أن الابتزاز الحوثي واستغلال ملف «صافر» في أغراض سياسية، يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثارها اليمن. وشدّد العسومي على ضرورة التحرك الدولي العاجل، بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات لوقف تلاعبها بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة، والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغها.