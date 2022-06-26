ناشطة حقوقية أميركية: «الحوثي» أكثر  من زرع الألغام في العالم

جنيف (وكالات)

قالت المحامية والناشطة الحقوقية الأميركية، آيرينا تسوكرمان، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من استخدم الألغام الأرضية في العالم.

وأفادت تسوكرمان خلال ندوة على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحوثيين يعتبرون من أكثر مستخدمي الألغام الأرضية في العالم، حيث قاموا بزرع ما بين مليون ونصف ومليوني لغم في جميع أنحاء اليمن منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014.

وأشارت إلى أن العديد من هذه الألغام هي ألغام أرضية غير قانونية مضادة للأفراد مزروعة في مناطق مدنية، متخفية في شكل صخور أو ألعاب أو غيرها.

وأضافت أنها أجرت مقابلات مع خبراء إزالة الألغام من فريق «مسام»، وهو مشروع مدني أزال مئات آلاف الألغام منذ عام 2018.