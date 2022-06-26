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اليمن: مفاوضات رفع الحصار عن تعز وصلت إلى طريق مسدود
اليمن: مفاوضات رفع الحصار عن تعز وصلت إلى طريق مسدود
27 يونيو 2022 00:51

عدن (الاتحاد)

قال رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض بشأن فتح طرقات تعز، عبدالكريم شيبان، أمس، إن المفاوضات وصلت إلى نقطة الصفر، ولم تحقق أي تقدم بعد أسبوعين من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية رفضت مقترح المبعوث الأممي حول فتح الطرق المغلقة في تعز.
وأوضح شيبان، في مؤتمر صحافي أمس، عقد في المنفذ الشرقي لمدينة تعز، أن «الوفد الحكومي وافق على مقترح المبعوث الأممي بفتح طرقات تعز بشكل تدريجي، لكنّ الحوثيين بعثوا برسالة أجهضوا فيها هذا المقترح وطرحوا مقترحاً جديداً، وهو طريق أبعر الزيلعي».
وحذر شيبان من انهيار الهدنة الأممية إذا لم يضغط المجتمع الدولي على ميليشيات الحوثي لرفع الحصار عن تعز.
وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بإصدار بيان إدانة ضد الحوثيين الذين رفضوا المقترح الأممي، ويريدون فرض مقترح خاص بهم ومناسب لهم عسكرياً.

اليمن
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الحوثيين
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