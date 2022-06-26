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نيوزيلندا تعلن عن جرعة معززة من لقاحات «كورونا»
أرشيفية
27 يونيو 2022 00:13

قالت نائبة وزير الصحة والمسؤولة عن جهود مكافحة «كوفيد - 19» في نيوزيلندا، عائشة فيرال، إن جرعة معززة ثانية من لقاحات «كوفيد - 19» ستكون متاحة اعتباراً من 28 يونيو للنيوزيلنديين الأكبر سناً ومجموعات أخرى.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن فيرال القول، إن الجرعة المعززة الثانية ستكون متاحة للجميع فوق سن 50 عاماً ويوصى بها لأي شخص يزيد عمره عن 65 عاماً، وكذلك الماوري وشعوب المحيط الهادئ الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة الشديد.
وفي سياق متصل، قال وزير الصحة أندرو ليتل، إن الحكومة تكثف فرص الحصول على لقاحات الأنفلونزا وجرعات «كوفيد 19» المعززة، لتلك المجموعات من الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات بأعداد متزايدة.
ويعني توسيع نطاق الفئة المؤهلة أن 800 ألف نيوزيلندي إضافي بإمكانهم الحصول على لقاحات الأنفلونزا اعتباراً من أول يوليو.

المصدر: وكالات
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